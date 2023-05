Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse europee si muovono in terreno positivo senza particolare enfasi, dopo le stime economiche della commissione europea. L'attenzione degli investitori si concentra sugli Stati Uniti dove si cerca una soluzione alla situazione di stallo del tetto del debito. I mercati cercano anche spunti per capire quale sarà la strada delle banche centrali sui prossimi rialzi dei tassi. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo a 1,0875 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. In luce Londra e Parigi (+0,5%). Bene anche Milano e Francoforte (+0,2%) mentre è negativa Madrid (-0,2%). Scivola Istanbul (-2,7%), dopo l'esito del voto che ha portato al ballottaggio i due candidati alla presidenza. Si indebolisce la Lira turca sia sul dollaro che sull'euro.

I principali listini europei sono sostenuti dalle utility (+0,7%), con il prezzo del gas che scende dello 0,4% a 32,6 euro al megawattora. Acquisti anche sulle banche (+0,2%) e sulle assicurazioni (+0,5%). Piatta l'energia (-0,04%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti sale dello 0,3% a 70,24 dollari al barile e il Brent a 74,33 dollari (+0,2%). Poco mossi i titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che prosegue a 187 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,16%.

A Piazza Affari vendite su Tim e Cnh (-1,2%) e Pirelli (-1,1%). Deboli le banche con Bper (-0,6%), Banco Bpm (-0,4%), mentre sale Mps (+0,2%). Nel listino principale brilla Recordati (+3,8%), dopo i conti e con gli analisti che alzano il target price. In luce anche Erg (+2%) e Hera (+1,9%). (ANSA).