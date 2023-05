Borsa: l'Europa apre positiva, si guarda alla crescita economica

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che si concentrano sull'esito delle trimestrali e sull'andamento della crescita economica, in vista della pubblicazione delle stime della commissione europea. Tiene banco anche il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali.

Avvio positivo per Parigi (+0,38%), Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,33%). (ANSA).