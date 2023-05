Borsa: l'Asia chiude in rialzo tra il nodo tassi e la Turchia

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo all'indomani dell'esito del voto in Turchia che ha portato al ballottaggio i due candidati alla presidenza. Sui mercati continua a tenere banco il tema del rialzo dei tassi d'interesse con la Banca centrale cinese che mantiene stabile il tasso dei prestiti a un anno e inietta liquidità per sostenere la crescita.

In rialzo Tokyo (+0,81%). Sul mercato dei cambi la divisa nipponica perde terreno sul dollaro a un livello di poco inferiore a 136, e a 147,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono positive anche Hong Kong (+1,9%), Shanghai e Shenzhen (+0,9%), Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,6%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime economiche della commissione europea. Previsti anche la produzione industriale dell'Eurozona e l'indice dei prezzi all'ingrosso della Germania.

Dagli Stati Uniti l'indice empire state manufacturing e gli acquisti delle attività finanziarie. (ANSA).