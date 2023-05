Borsa: Europa in ribasso, Wall Street contrastata, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Prevale il segno meno davanti agli indici delle principali Borse europee mentre i listini Usa sono contrastati. La peggiore è Madrid (-0,7%), preceduta da Milano (-0,6%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,17%). In lieve rialzo Londra (+0,18%), a due velocità il Dow Jones (-0,26%) e il Nasdaq (+0,05%) a New York. Scivola Istanbul (-4,9%) all'indomani del quasi pareggio sulle presidenziali, che obbliga al secondo turno tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdarogluo.

Si attesta sui 188 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti al 4,18% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,3%.

Il rialzo del greggio (Wti +0,63% a 70,48 dollari al barile) non frena le vendite sui petroliferi Neste Oil (-1,1%), Eni (-0,57%), Bp (-0,5%), Shell (-0,4%) e TotalEnergies (-0,35%).

Deboli i semiconduttori con Soitec (-0,9%), Infineon (-0,8%) ed Stm (-0,6%). Pesa il lusso con Moncler (-1,8%), più caute Cucinelli (-1,1%) ed Lvmh (-0,86%). Contrastate Bmw (+0,63%), Renault (-0,64%) e Stellantis (-0,5%).

Effetto Turchia su Bbva (-4,43%), deboli Bper (-1,65%), Mps e Intesa (-1,3% entrambe) e Banco Bpm (-0,85%). Più caute Credit Agricole (-0,7%), Unicredit (-0,57%) e Bnp (-0,34%). Positive Hsbc (+1,67%), NatWest (+1,15%), Lloyds (+0,95%) e Commerzbank (+0,35%). (ANSA).