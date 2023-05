Borsa: Europa fiacca nel finale, New York stabile, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Iistini fiacchi in Europa nel finale, mentre gli indici usa si portano sulla parità e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 187,2 punti. In rialzo di 0,1 punti il rendimento annuo italiano al 4,17% e di 3 punti quello tedesco al 2,3%. Riducono il calo Madrid (-0,57%), Milano (-0,35%) e Francoforte (-0,07%), si porta sulla parità Parigi e Londra (+0,24%) si conferma in lieve rialzo. Sotto pressione Istanbul (-6%) dopo il primo turno delle presidenziali a cui seguirà il prossimo 28 maggio lo spareggio tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu.

Accelera il greggio (Wti +1,83% a 71,32 dollari al barile), riportando in positivo Shell (+0,39%) e TotalEnergies (+0,22%), mentre riducono il calo Eni (-0,16%) e Bp (-0,37%). In calo Stm (-0,45%). Deboli i semiconduttori con Soitec (-1%), Infineon (-0,9%), pesa il lusso di Moncler (-1,8%), Cucinelli (-1,2%) ed Lvmh (-0,55%), mentre gira al rialzo Richemont (+0,52%).

Contrastate le auto: tiene Bmw (+0,45%), cedono invece Ferrari e Renault (-0,77% entrambe), più cauta Stellantis (-0,41%).

Il crollo delle banche turche frena la spagnola Bbva (-4,4%).

Riducono il calo Bper (-0,95%), Intesa (-0,8%), Mps (-0,7%) e Unicredit (-0,35%) in Piazza Affari, dove Banco Bpm (+0,1%) gira in positivo. In calo Credit Agricole (-0,75%), invariata Bnp, Positive Hsbc (+1,85%), Lloyds (+1,36%), NatWest (+1,1%), Lloyds (+0,95%) e Commerzbank (+0,55%). (ANSA).