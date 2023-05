Acea: intesa con i sindacati su competenze e partecipazione

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Accrescere le professionalità aziendali, investire su capacità e competenze, favorire la qualità del lavoro in tutta la filiera, l'incremento della produttività, accrescendo il benessere delle persone.

Sono alcuni dei contenuti del protocollo "Carta della persona e della partecipazione", siglato da Acea e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Cisal Federenergia, Ugl chimici energia, Usb lavoro privato e l'Associazione capi intermedi e quadri.

L'intesa, spiega Acea, "delinea un rinnovato modello di relazioni industriali con un'interlocuzione ancora più partecipativa e integrata, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni sindacali". La carta prevede l'internalizzazione di alcune attività svolte in appalto, la verifica e la valorizzazione di professionalità già presenti in azienda, lo sviluppo di percorsi formativi co-progettati, la valorizzazione del personale con più anzianità di servizio, oltre a interventi di ammodernamento degli spazi di lavoro.

Il protocollo, sottolinea l'azienda, prevede anche "un aumento del monte ore pro capite triennale destinato alla formazione del personale e delle indennità previste per il congedo parentale, nonché del numero dei giorni spettanti per il congedo di paternità e per la malattia del figlio". (ANSA).