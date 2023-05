Landini: 'Il governo sbaglia, fa solo propaganda'

Il governo "sbaglia e fa solo propaganda". Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al corte nazionale per il Nord di Milano. "Siccome loro dicono che sono quelli nuovi scandisce - se lo sono davvero cambino le cose sbagliate che ci sono e discutano con il sindacato, che ascoltino quello che oggi giovani gli dicono e le donne, il paese". "Non lo stanno facendo - incalza - e stanno facendo campagna elettorale e propaganda". Quanto alle misure del governo, a sui avviso "ad oggi sono insufficienti".

"Il governo ha messo in campo i famosi 600 milioni - ha aggiunto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini - che non risolvono i problemi complessivi. Del resto, oggi se vogliamo ragionare, il problema dell'abitazione non riguarda solo gli studenti, è un problema più generale". "La povertà è aumentata - ha sottolineato Landini - e se andiamo a vedere quali sono le ragioni di questa povertà sono la precarietà, la povertà abitativa e la povertà energetica". A sui dire "ci sono vari livelli di intervento che indicano la necessità di un cambiamento di modello sociale".

"Il livello di precarietà che c'è nel nostro paese non c'è in nessun altro paese europeo" afferma il leader della Cgil. "Proprio ieri hanno parlato di denatalità - ha aggiunto - ma una delle ragioni vere della denatalità è proprio il fatto che non c'è lavoro per le donne, e che c'è una precarietà che dà incertezza nel futuro delle persone".

Le manifestazioni indette da Cgil Cisl e Uil a Roma, Milano e Napoli "non sono di protesta ma di proposta" afferma Landini sottolineando che "noi vogliamo cambiare un modello sociale ed un modello economico folle e vogliamo rimettere al centro non il mercato, il profitto e la rendita, ma vogliamo mettere al centro la persona". "Vogliamo mettere al centro - ha aggiunto - , il diritto dei giovani e delle donne di potersi realizzare e di poter essere persone libere e autonome perché hanno un lavoro e, con dignità, partecipano alla vita di questo paese, cosa che oggi non è possibile fare".