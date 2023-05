Giorgetti, il lavoro serio del governo dà fiducia ai mercati

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Viene percepito il lavoro serio, responsabile e discreto che sta facendo il governo, e che quindi ispira fiducia nei mercati": così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta la conferma del rating di Fitch sull'Italia, parlando ai microfoni del Tg1 a margine del G7 di Nigata, in Giappone. "La fiducia" dei mercati, dopo la conferma del rating da parte di Fitch, "significa che il governo può continuare la politica che ha fatto fino ad oggi creando spazi fiscali per aiutare le famiglie come abbiamo fatto col decreto del 1 maggio", ha aggiunto il miinistro. (ANSA).