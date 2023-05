Zangrillo, Spid europeo operativo in 12-15 mesi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Lo Spid, il sistema di identità digitale è posseduto da 34 milioni di italiani. Il governo sta lavorando per un a soluzione più avanzata "soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo in termini geografici, uno strumento di identità digitale da usare anche oltre i confini dell'Italia".

Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo intervistato nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora" sottolineando che il nuovo strumento valido a livello europeo potrebbe essere operativo in 12-15 mesi. (ANSA).