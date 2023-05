Wsj, Linda Yaccarino probabile nuovo Ceo di Twitter

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il capo della pubblicità di NBCUniversal, Linda Yaccarino, è in trattative per diventare il nuovo CEO di Twitter, secondo fonti informate citate dal Wall Street Journal.

Linda Yaccarino è attualmente, e da oltre 10 anni, presidente della pubblicità globale e delle partnership della Nbcu, una delle principali aziende mondiali nel campo dei media. In questo periodo si è occupata soprattutto di trovare modi ottimali per misurare l'efficacia della pubblicità.

In qualità di responsabile delle vendite pubblicitarie di Nbcu - ricorda il Wsj - ha dato un grande contributo al lancio del servizio di streaming Peacock, supportato dalla pubblicità.

"Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo Ceo per Twitter, inizierà tra 6 settimane", aveva scritto ieri sul social media Elon Musk, precisando che sarebbe stata una donna.

(ANSA).