Trattativa Mef-Lufthansa su Ita, firma tra qualche giorno

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Scade oggi la proroga della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco al gigante tedesco ma si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli e la firma tra le parti slitta di qualche giorno. Lo si apprende da fonti informate sul dossier. Inoltre in queste ore il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è impegnato a Tokyo per la riunione ministeriale del G7. Il Mef è azionista unico di Ita Airways. (ANSA).