Pontecorvo, Leonardo è un patrimonio al servizio del Paese

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Un patrimonio nazionale. Un servizio al Paese". Così il neo presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, ha definito Leonardo rivolgendosi ai futuri dirigenti della pubblica amministrazione in occasione del corso realizzato da Sna e Fondazione Leonardo su "corporate governance delle società a partecipazione pubblica". "Il gruppo - ha indicato il presidente Pontecorvo, in un contesto a porte chiuse, al suo primo intervento dopo la nomina a presidente della società dell'aerospazio, difesa e sicurezza - non è soltanto leader europeo in settori strategici, ma rappresenta un ecosistema produttivo al servizio del Paese, fatto da 4.000 imprese che impiegano circa 125.000 persone".

Realtà peculiare e articolata per il suo business, Leonardo necessita per natura di una governance all'altezza delle migliori prassi e dei più alti standard di mercato in termini organizzativi, amministrativi, contabili e di valorizzazione delle competenze: "Questo non è un limite - dice -, ma un punto di forza di Leonardo, che deve perseguire il successo nel lungo termine, a beneficio degli azionisti e dei suoi stakeholder".

