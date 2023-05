Per Fincantieri l'eolico offshore può essere un 'Rinascimento'

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - Fincantieri punta sull'eolico offshore per un 'Rinascimento' della cantieristica navale; il gruppo è convinto che il passaggio dall'industria petrolifera ai parchi eolici potrebbe più che raddoppiare i ricavi delle proprie attività offshore nei prossimi cinque anni. Lo riporta una nota, in riferimento anche alle dichiarazioni rilasciate oggi in Norvegia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sulla importanza di eolico e fotovoltaico.

Fincantieri richiama le parole di Pierroberto Folgiero, a.d.

del gruppo, che, in occasione del Capital Markets Day aveva indicato che "non c'è transizione energetica senza rinnovabili, non ci sono rinnovabili senza eolico offshore e non c'è eolico offshore senza eolico offshore floating". Con una pregiudiziale: "Il Paese dovrà progettare una filiera che accompagni questa domanda".

Per Folgiero, "il futuro per le rinnovabili in mare è floating offshore, attraverso piattaforme semi sommergibili al largo del Mediterraneo su cui verranno istallate delle pale eoliche".

Vard, la controllata di Fincantieri specializzata in offshore e con sede proprio in Norvegia, potrebbe avere un ruolo primario in questa partita, sta già lavorando a navi senza equipaggio e ha consegnato una nave container autonoma Birkeland a Yara, azienda norvegese di fertilizzanti.

Fincantieri precisa che in base all' Agenzia internazionale dell'Energia, degli 830 GW di potenza eolica installata al 2021, l'offshore determina ancora solo il 7%. Ciononostante, circa il 22% della crescita totale della capacità eolica nel 2021, pari a 94 GW, è stato fornito dalla tecnologia offshore: è il valore più alto della storia, tre volte superiore alla media dei cinque anni precedenti. (ANSA).