Fitch conferma il rating BBB dell'Italia, outlook stabile

Fitch conferma il rating 'BBB' sull'Italia. Lo si legge in una nota dell'agenzia, che mantiene a 'stabile' l'outlook.

La crescita italiana ha "superato le nostre attese nel primo trimestre del 2023" grazie all'allentarsi della crisi del gas, alla forte ripresa del turismo e al rafforzamento della domanda globale. Lo afferma Fitch, sottolineando che alla luce di queste dinamiche ha alzato le stime di crescita per l'Italia nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. "Nel 2024 ci aspettiamo una crescita dello 0,8%, più lenta rispetto all'1,3% previsto in marzo", si legge in una nota dell'agenzia.

Fitch prevede un calo del debito pubblico italiano, che nel 2024 dovrebbe attestarsi al 142,3% del pil rispetto al 144,4% del 2022. Il debito si mantiene comunque sopra i livelli pre-pandemia, quando nel 2019 toccò il 134,1%, e della media dei paesi che hanno un rating BBB.

Il governo italiano gode di una 'stabile maggioranza in parlamento e di un forte sostegno fra gli elettori. Alla luce di questo e della frammentata

opposizione riteniamo che sia possibile per il governo duri l'intero mandato'. Lo afferma Fitch, sottolineando che la 'stabilita' politica crea spazio per il governo per una strategia di medio-termine'. In ogni caso, avverte Fitch, la coalizione potrebbe trovarsi di fronte a pressioni per realizzare gli impegni di spesa presi durante la campagna.