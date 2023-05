Confcommercio-Censis: Il reddito reale è 150 euro meno del 1995

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Il risparmio sta esaurendo il sostegno ai consumi e l'incertezza per l'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse comprimono le intenzioni di acquisto", avverte il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, presentando il rapporto Confcommercio-Censis su fiducia e consumi delle famiglie. "Si rischia di rallentare la ripresa, nonostante la fiducia delle famiglie sia alta. E' fondamentale accelerare le riforme, in particolare quella fiscale, e utilizzare al meglio le risorse del Pnrr", dice. A spiegare quanto emerge dal rapporto è il direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella: "Nel 2022, a prezzi costanti, non abbiamo recuperato né il reddito disponibile pro capite del 2019 né, tantomeno, quello del 2007, cioè il massimo. Siamo addirittura sotto di 150 euro in termini reali rispetto al 1995, cioè quasi trent'anni fa". Trent'anni di bassa crescita - viene evidenziato, "si sentono nelle nostre tasche e nei temi di disagio sociale e crescita della povertà assoluta". E collegato al tema sicurezza del posto del lavoro, l'impoverimento del reddito reale determina anche "un atteggiamento di scarsa propensione a fare figli". (ANSA).