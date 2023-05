Borsa: Milano prosegue positiva (+0,9%), sprint Recordati e Bper

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Prosegue positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,91%), prima tra le rivali europee in vista del pronunciamento di Fitch sull'Italia atteso nella tarda serata. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che sale fino a 189 punti, con il rendimento italiano in crescita di 3,8 punti al 4,14%, mentre quello tedesco cresce di 3,2 punti al 2,254%.

Sugli scudi Recordati (+3,11%) all'indomani dei conti trimestrali, che frenano invece DoValue (-13,17%). In evidenza anche Bper (+2,88%), sull'onda lunga della trimestrale vecchia ormai di due giorni, che ha diffuso stamane Unipol (-0,2%).

Rimbalza invece Leonardo (+2,73%), che si riavvicina ai livelli dell'ultima seduta prima della trimestrale diffusa lo scorso 3 maggio.

Sotto pressione Iveco (-1,44%), che segna un nuovo calo all'indomani dello scivolone a seguito della trimestrale, diffusa anche da Mediobanca (-0,66%). In lieve calo calo Prysmian ( -0,28%), Moncler (-0,27%) e Diasorin (-0,1%). Bene invece Stm (+1,7%), in linea con le rivali europee, Cnh (+1,62%), Saipem (+1,07%) ed Eni (+1%), con il greggio in territorio positivo (Wti +0,61% a 71,28 dollari al barile) a differenza del gas (-3,95% a 33,63 euro al MWh). (ANSA).