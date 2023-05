Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche, crolla DoValue

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Borsa di Milano (+0,7%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari svettano Chn (+2,2%) e Recordati (+2%). Crolla DoValue (-13%), dopo i conti del trimestre. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,13%.

Tra gli istituti di credito si mette in mostra Bper (+1,7%).

Bene anche Fineco (+1,1%), Banco Bpm e Unicredit (+0,8%), Intesa (+0,7%) e Mps (+0,6%). Seduta positiva per le utility con il prezzo del gas ai minimi dal 2021. Sale Hera (+0,8%), Snam (+0,7%), A2a e Enel (+0,5%), Erg (+0,4%), quest'ultima dopo i conti del trimestre.

Contrastata l'energia con il prezzo del petrolio che continua a calare. Piatte Eni (-0,05%) e Tenaris (+0,04%) mentre è in rialzo Saipem (+0,7%). In calo Iveco (-0,8%) e Unipol (-0,2%), quest'ultima nel giorno della trimestrale. (ANSA).