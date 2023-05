Borsa: Milano accelera a +1,2%, in serata arriva Fitch

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Borsa di Milano (+1,2%) accelera, in linea con gli altri listini europei, mentre in serata è attesa per l'Italia la revisione periodica del rating da parte di Fitch. A Piazza Affari, spinta dall'andamento positivo delle banche, si mette in mostra Recordati (+4,1%), dopo i risultati del trimestre. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,12%.

Nel listino principale avanzano Bper (+2,4%), Intesa (+1,6%), Banco Bpm (+1,5%), Mps (+1,1%) e Unicredti (+0,7%). In luce anche Cnh (+2,3%) e Nexi (+2,1%). Recupera Tim (+1,4%), dopo i conti ed un avvio fiacco e con la società alle prese con le vicende della Rete.

Positivo anche l'andamento dell'energia con Eni (+1,1%) e le utility con A2a (+1%) e Enel (+0,5%). In fondo al listino Iveco (-0,8%). Fiacca Diasorin (-0,1%). Tra i titoli a minor capitalizzazione prosegue pesante DoValue (-12%), dopo i risultati del trimestre. (ANSA).