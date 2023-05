Borsa: l'Europa prosegue positiva con le trimestrali

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee proseguono positive mentre si susseguono le trimestrali che mostrano una crescita dei ricavi e degli utili societari. L'attenzione si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei rialzi dei tassi d'interesse con gli investitori pronti a scommettere su un rallentamento. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul versante valutario l'euro è in lieve calo a 1,0910 sul dollaro.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Parigi (+0,8%), Madrid (+0,7%) e Francoforte (+0,5%). Bene anche Londra (+0,4%), dopo il Pil del trimestre in crescita che riduce i timori di una recessione. Avanza anche la sterlina che si rafforza sull'euro e sul dollaro. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal lusso (+1,7%), con Richemont che guadagna il 6,6% dopo i conti record. Bene anche Lvmh (+1,4%) e Hermes (+1,5%).

In crescita le banche (+1%), con l'ipotesi di maggiori profitti con l'effetto del rialzo dei tassi d'intesse, e le assicurazioni (+0,7%), con Allianz che guadagna lo 0,2% dopo la trimestrale. Positive anche le utility (+0,9%), con il prezzo del gas ai minimi dal 2021, e l'energia (+0,4%), mentre il petrolio continua a scendere.

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund prosegue a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,11%. Poco mossi anche i tassi della Spagna al 3,3% e della Grecia che sfiora il 4%. Il Bund tedesco guadagna un punto base e si attesta al 2,23%. In netto calo l'oro che scende dell'1,1% a 2.007 dollari l'oncia. (ANSA).