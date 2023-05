Borsa: l'Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Sui mercati torna un clima di moderato ottimismo dopo i dati sul mercato del lavoro Usa e il Pil nel Regno Unito. Gli investitori sono pronti a scommettere su un rallentamento del rialzo dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro è in lieve flessione a 1,0907 sul dollaro mentre la sterlina si rafforza sulla moneta unica e sul biglietto verde.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,5%. Milano guadagna l'1% e indossa la maglia rosa mentre si attende in serata il rating di Fitch. sugli scudi Recordati e Bper (+3%). Bene anche Fineco, Banca Generali e Leonardo (+2%). Positiva Tim (+0,4%), alle prese con la rete. In calo Iveco e Erg (-1,2%). Bene anche Madrid (+0,9%), Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,3%). In luce le banche (+1,2%), con i maggiori profitti grazie al rialzo dei tassi, e le assicurazioni (+0,8%). Si mette in mostra anche il comparto dell'energia (+1%), con il prezzo del petrolio che inverte la rotta. Il Wti guadagna lo 0,3% a 71,12 dollari al barile e il Brent a 75,16 dollari (+0,2%).

Acquisti per le utility (+0,9%), con il gas che continua a scendere (-2%) attestandosi ai livelli di dicembre 2021 a 34,3 euro al megawattora. Corre il lusso (+1,4%), con i conti di Richemont (+5%).

In lieve aumento i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 188 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,23% (+3 punti base). Sale anche il rendimento del Bund che sale al 2,25% (+3 punti). In controtendenza la Grecia che scende sotto il 4%. In netto calo l'oro che scende dell'1,1% a 2.006 dollari l'oncia. (ANSA).