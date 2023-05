Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, gli investitori sono pronti a scommettere su un rallentamento del rialzo dei tassi d'interesse. Fari puntati anche sui risultati delle trimestrali per testare l'andamento della crescita economica.

Avvio positivo per Francoforte (+0,53%), Parigi (+0,52%) e Londra (+0,42%), quest'ultima dopo il dato del Pil che riduce il rischio di una recessione. (ANSA).