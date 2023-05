Borsa: l'Asia chiude contrastata tra trimestrali e tassi

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse asiatiche chiudono contrastate l'ultima seduta della settimana. Gli investitori si concentrano sulle ultime trimestrali mentre resta alta l'attenzione sul fronte del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali.

Positiva Tokyo (+0,9%), ai massimi da un anno e mezzo. Sul mercato dei cambi lo yen perde leggermente terreno sul dollaro, a un livello di 134,60, e a 147,10 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,5%), Shanghai e Shenzhen (-0,9%) e Seul (-0,6%). Piatta Mumbai (-0,07%).

Sul fronte macroeconomico, dopo la produzione industriale e la stima del Pil del Regno Unito, in arrivo l'inflazione finale di Francia e Spagna. Dagli Stati Uniti prevista la fiducia dei consumatori dell'Università Michigan. In serata attesa per l'Italia la revisione periodica del rating da parte di Fitch.

(ANSA).