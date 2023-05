Seco, utile trimestre sale a 4,5 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Seco, la società aretina attiva nella tecnologia per clienti industriali, chiude il primo trimestre con un un utile netto a 4,5 milioni (+30% rispetto allo stesso trimestre 2022) ricavi in crescita a 54,6 milioni di euro (+27,7%) e un Ebitda adjusted a 12 milioni (+40%). Secondo l'ad della società Massimo Mauri "i risultati del primo trimestre mostrano una robusta crescita organica ed un progressivo aumento dei margini. Sempre più aziende vedono nella digitalizzazione un'area su cui investire per aumentare il proprio vantaggio competitivo, introducendo nel proprio modello di business servizi e funzionalità basate su edge computing, IoT e data analytics". (ANSA).