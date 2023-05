Precompilata si parte, si possono inviare i modelli 2023

È aperto il canale per inviare i modelli 2023: con la precompilata - ricorda l'Agenzia delle Entrate - i contribuenti potranno accettare il 730 così com'è o integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere al click finale di invio. Per accedere al servizio disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia è possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Il termine ultimo per inviare il 730 è il 2 ottobre, mentre per Redditi ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023. On line un video tutorial e una guida per muoversi all'interno della procedura.