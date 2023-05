Giovanelli nuovo country manager per l'Italia Hoist finance

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Andrea Giovanelli è il nuovo Country Manager italiano di Hoist Finance, società attiva nel mercato Npl che sottolinea come "con una importante esperienza nel settore bancario e in quello degli Npl, come testimonia la sua ultima esperienza, in doNext SpA come Ceo e responsabile delle attività Uto, Giovanelli, ha iniziato la sua carriera nella finanza d'impresa e nell'advisory in diverse banche". Ha ricoperto posizioni di rilievo in Unicredit e in Pillarstone, piattaforma di Kkr specializzata in grandi Npl; è stato advisor nella vendita di quattro banche nel processo di risoluzione di Banca d'Italia ed equity partner in Deloitte.

Giovanelli, che entrerà in carica dal prossimo 15 maggio, subentra a Fabien Klecha, finora Country Manager ad interim di Hoist Finance in Italia. (ANSA).