Confindustria, coperture riforma fiscale poco decifrabili

"Resta poco decifrabile il tema delle coperture finanziarie per l'attuazione della riforma fiscale".

Lo afferma Emanuele Orsini, vicepresidente Confindustria per il credito, la finanza e il fisco in audizione alla Camera. "Una prima fonte di entrate potrebbe venire dalla revisione delle agevolazioni fiscali", spiega

Orsini. Dei 226 crediti di imposta da sfoltire per recuperare risorse, "salvaguardando alcune istanze, vi sono sicuramente ambiti nei quali sarebbe auspicabile una razionalizzazione, non intervenendo però a colpi di scure, trascurando le esigenze di certezza del diritto e di programmazione degli investimenti".

"Maggiori dubbi sorgono sulle ipotesi di flat tax 'incrementale' sugli aumenti contrattuali dei dipendenti. Un sistema di difficile attuazione a fronte del quale proponiamo invece di potenziare le agevolazioni sui premi di risultato, oltre all'aggiornamento delle voci non imponibili ai fini Irpef, ferme ai valori di oltre 25 anni fa", aggiunge Orsini. "Da ponderare con attenzione, anche per evitare discriminazioni - dice - l'ipotesi di condizionare alcuni benefici fiscali e non ad una sorta di 'Isee corretto'".