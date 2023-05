Cala l'età di chi compra i superyacht: da 56 a 48 anni

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - L'età media degli acquirenti di superyacht Sanlorenzo si riduce: da 56 anni nel periodo 2016-2020, ai 48 anni attuali. Lo dice l'analisi della clientela effettuata dall'azienda leader nel settore della nautica di lusso. E a favorire l'ampiamento della clientela più giovane è anche il fatto di poter lavorare restando a bordo in mezzo al mare. "Si tratta di un trend che se confermato creerà le premesse per l'acquisizione di una nuova generazione di yachtsmen all'interno della base clienti fortemente fidelizzata" sottolinea una nota di Sanlorenzo. La premessa è che i super ricchi con un patrimonio netto superiore ai 50 milioni di dollari secondo il Global wealth report 2022 di Credit Suisse hanno un tasso di crescita composto annuo stimato fra il 2021 e il 2026 del 7,8%. "L'ampliamento della base clienti potenziale si accompagna inoltre ad un ampliamento del ventaglio di motivazioni retrostanti alla propensione all'acquisto - sottolinea la nota di Sanlorenzo - dunque all'emergere di nuove tipologie di esigenze dei clienti, nonché da nuovi stili di vita ai quali lo yachting può andare incontro". Un esempio sono proprio le nuove tecnologie che permettono la connettività satellitare anche in pieno oceano e "consentono lo svolgimento a bordo dell'attività lavorativa andando a creare un fenomeno di "work-from-yachting assimilabile al più noto "work-da-casa". Il tempo medio che l'armatore può trascorrere a bordo è dunque esteso, permettendo di fatto di aumentare l'attrattività verso fasce di clientela più giovani" analizzano da Sanlorenzo.

(ANSA).