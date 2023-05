Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,14%)

(ANSA) - TOKYO, 11 MAG - La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero rialzo, con gli investitori che digeriscono le indicazioni sull'inflazione Usa, in linea con le aspettative, e in attesa del dato analogo sui prezzi al consumo in Cina.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,14% a quota 29.161,65, con un aumento di 39 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro scambiando poco sotto a un livello di 134 e sull'euro a 147,10. (ANSA).