Borsa: Milano tiene con l'Europa dopo la Banca d'Inghilterra

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Pochi movimenti in Piazza Affari e sui mercati azionari del Vecchio continente dopo le decisioni della Banca d'Inghilterra, che ha alzato i tassi dal 4,25% al 4,5% in scia a Fed e Bce, una crescita attesa dagli operatori.

La Borsa migliore resta quella di Amsterdam, che sale dello 0,6%, seguita da Parigi in aumento di circa mezzo punti percentuale. Più cauta Madrid (+0,2%), con Milano e Francoforte che oscillano attorno alla parità. In calo dello 0,1% Londra.

Girando la boa di metà giornata, rallenta la corsa del mattino dei listini azionari di Mosca, che salgono comunque di oltre un punto percentuale con il gas stabile attorno ai 35 euro al Megawattora. Nessuno scossone sui livelli di cambio della sterlina, con l'euro debole nei confronti del dollaro sotto quota 1,1.

Con lo lo spread in leggero rialzo a 191 punti base, in Borsa a Milano sempre bene Mps che sale del 3%, mentre qualche vendita si registra dopo i conti su Mediobanca, che scende di due punti percentuali. Sempre debole Iveco che, nel giorno della trimestrale, accusa un calo di oltre il 3%. (ANSA).