Borsa: Milano maglia nera in Europa con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La Borsa di Milano (-0,61%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari è appesantita dall'energia e dalle banche, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 188 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,10%.

Nel listino principale scivola Iveco (-6%), nonostante i risultati del trimestre in crescita e le stime dell'anno riviste a rialzo. Nel comparto dell'energia soffrono Saipem (-3,8%), Eni (-1,7%) e Tenaris (-1,1%), con il prezzo del petrolio in forte calo. Sul versante delle banche è in calo Mediobanca (-2,7%), nel giorno dei risultati dei nove mesi in forte crescita. In flessione anche Bper (-2,2%), Banco Bpm (-1,5%) e Intesa (-0,6%), mentre sono in controtendenza Mps (+1,7%) e Unicredit (+0,3%). Seduta in calo anche per Tim (-2,3%), dopo i conti del trimestre e con la società alle prese con le vicende della Rete.

Vendite anche Prysmian (-3,8%) e Pirelli (-2,4%).

Si mettono in mostra Hera (+3,2%) e A2a (+1,3%), dopo i risultati del trimestre. Acquisti anche per Recordati (+2,1%), con i ricavi in aumento del 31%. Bene Nexi (+1,7%) con i dati del trimestre in crescita. (ANSA).