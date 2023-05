Borsa: l'Europa sale in attesa della Banca d'Inghilterra

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti di qualche frazione sopra la parità in attesa delle decisioni sui tassi della Bank of England, che dovrebbe allinearsi alla Fed e alla Bce: le Borse migliori sono quelle di Parigi e Amsterdam che salgono dello 0,7%, seguite da Londra e Madrid in crescita dello 0,3%. In un clima comunque nervoso, in aumento dello 0,2% Francoforte e dello 0,1% Piazza Affari, di qualche frazione fanalino di coda in Europa.

Bene i listini azionari di Mosca, con il Moex in rubli che cresce del 2% e l'Rtsi in dollari in aumento del 3,3% nonostante il gas resti molto debole correggendo di continuo i minimi dal gennaio 2022 a quota 34,6 euro al Megawattora. Tiene il petrolio sui 73 dollari al barile.

Con lo spread piuttosto stabile attorno ai 190 punti base, in Piazza Affari spicca la ripartenza di Mps che sale del 3% a 2,14 euro, con Interpump e Moncler in aumento oltre i due punti percentuali. Sempre male Iveco, che cede il 3,8% dopo i conti.

