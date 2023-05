Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street e dati Usa, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio negativo di Wall Street. Dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti gli investitori sono pronti a scommettere sull'ipotesi che la Fed rallenti i rialzi dei tassi d'interesse. Ipotesi che ha portato ad una netto calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,0915 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. Maglia nera per Milano (-1%). In flessione anche Londra (-0,6), dopo le decisioni della banca centrale, Francoforte (-0,5%), Parigi e Madrid (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dall'energia (-1,7%), con il prezzo del petrolio in forte calo.

Il Wti scende a 71,6 dollari al barile (-1,2%) e il Brent a 75,6 dollari (-1,1%). Giù anche le banche (-1%) e le assicurazioni (-0,8%), con i titoli di Stato in calo. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 190 punti, con il tasso del decennale italiano che cede 10 punti base al 4,09%.

Deboli le utility (-0,2%), con il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni cedono l'1,2% a 34,5 euro al megawattora. Giù anche l'oro con le quotazioni che si attestano a 2.025 dollari l'oncia (-0,2%).

A Piazza Affari scivola Iveco (-5,6%), dopo i risultati del primo trimestre. Pesanti anche le banche con Mediobanca (-3,5%), dopo i conti, Bper (-3,4%) e Banco Bpm (-2,9%). In cima al listino principale svetta Interpump (+2,7%). Avanza anche Recordati (+1,9%), con i ricavi del trimestre in crescita.

(ANSA).