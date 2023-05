Bce, 'aspettative inflazione salgono in modo significativo'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Aumentano in "modo significativo" le aspettative di inflazione nell'eurozona a marzo. E' quanto emerge dal sondaggio della Bce secondo cui nei prossimi 12 mesi le aspettative sono per un'inflazione in rialzo al 5% dal 4,6% del sondaggio di febbraio. Aspettative in aumento anche in un arco di tre anni, al 2,9% dal 2,4% del sondaggio precedente e ben lontano dall'obiettivo Bce del 2%. Una prospettiva, questa, che potrebbe spingere la Bce a continuare con la stretta sui tassi, spiegano gli analisti. (ANSA).