Bank of England alza ancora i tassi, al 4,5%

La Bank of England (BoE) ha alzato i tassi britannici dal 4,25% al 4,5%, con un aumento di un quarto di punto in funzione anti-inflazione e sulla scia di Fed e Bce. Si tratta del dodicesimo incremento consecutivo in 18 mesi, deciso dal Monetary Policy Committee della banca centrale di Londra.

Bank of England alza stima inflazione al 5% entro fine anno

Rivista la precedente stima del 4%

La Boe prevede che l'inflazione nel Regno Unito sarà intorno al 5% alla fine di quest'anno, rivedendo così la precedente stima del 4%.