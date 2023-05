A2a chiude il trimestre con ricavi per 5,13 miliardi, utile +63%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - A2a ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo del 7% a 5,13 miliardi per effetto della contrazione dei prezzi dell'energia. In crescita invece del 30% il margine operativo lordo a 500 milioni di euro e del 63% a 173 milioni l'utile netto ordinario, con investimenti in rialzo del 18% a 219 milioni di euro, destinati allo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il potenziamento delle reti. In crescita, per effetto dei maggiori investimenti la posizione finanziaria netta a 4,37 miliardi.

Secondo l'amministratore delegato Renato Mazzoncini si tratta di risultati che "consolidano la crescita del gruppo confermandone la validità delle scelte strategiche". "Essere riusciti a incrementare del 18% gli investimenti, rispetto ai livelli record dello stesso periodo dello scorso anno - sottolinea - è per noi motivo di grande soddisfazione perché dimostra la capacità di A2a nella realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del Paese".

