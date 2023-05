Sole 24 Ore, trimestre in crescita per tutti gli indicatori

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Ill gruppo 24 Ore chiude i conti del primo trimestre con "risultati in crescita rispetto al primo trimestre 2022 con un miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari grazie al continuo sviluppo dei prodotti dell'area 'servizi professionali e formazione, al buon andamento dell'area cultura e della raccolta pubblicitaria".

Il trimestre si chiude con un risultato netto positivo per 0,4 milioni in miglioramento di 3,8 milioni rispetto alla perdita di 3,5 milioni registrata nello stesso periodo del 2022 L'Ebitda è positivo per 5,4 milioni di euro in miglioramento di 3,6 milioni. L'Ebit positivo per 1,6 milioni di euro in miglioramento di 3,6 milioni.

I ricavi consolidati sono pari a 48,9 milioni e registrano una crescita di 1,6 milioni di euro (+3,3%), di cui: ricavi pubblicitari in crescita di 0,2 milioni, +1,1%, ricavi editoriali di gruppo in lieve riduzione di 0,1 milioni, -0,3%, gli altri ricavi in crescita di 1,4 milioni di euro, +26,5% I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 10,2 milioni di euro, in calo di 0,1 milioni di euro, -1,3%. (per l'edizione digitale 4,9 milioni, +3,9%. Per il quotidiano cartaceo 5,2 milioni di euro, -5,7%. L'agenzia Radiocor registra ricavi pari a 1,8 milioni, in crescita del +9,0%; +1,1% per i ricavi pubblicitari del gruppo, a 17,6 milioni di euro (ANSA).