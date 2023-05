Pnrr:al via selezione sui progetti per 6.500 colonnine auto

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Parte l'avviso per la presentazione di progetti per realizzare di 6.500 colonnine elettriche sulle superstrade e nei centri urbani. Per il progetto, che è tra quelli previsti dal Pnrr, sono previsti oltre 270 milioni di investimenti. Lo ha detto il ministro per l'Ambiente, Gilberto Pichetto a margine del forum sul Fuel Mobility. "Con la pubblicazione degli avvisi e, soprattutto, con l'impegno da parte degli operatori a presentare le proposte progettuali nei tempi previsti - ha detto il ministro - sarà possibile conseguire la sfidante milestone del Pnrr di avere al 30 giugno la graduatoria dei progetti selezionati". (ANSA).