L'utile trimestrale di Mediolanum balza oltre quota 178 milioni

Banca Mediolanum ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto in crescita del 59% a 178,257 milioni di euro. Il margine di interesse è salito da 71,91 a 157,66 milioni e le commissioni sono salite da 250 a 261 milioni. Il patrimonio amministrato è cresciuto del 2% a 108,73 miliardi. Gli impieghi alla clientela sono saliti dell'1% a 16,61 miliardi-. Con un'incidenza dello 0,7% di crediti deteriorati sul totale dei crediti il coefficiente patrimoniale Cet1 Ratio si è mantenuto al 20,6%, poco sotto il precedente 21%.

Commentando i risultati l'amministratore delegato Massimo Doris si è detto "estremamente soddisfatto" e ha sottolineato "il ritorno delle masse in gestione sui massimi registrati, ovvero superiori a 108 miliardi di euro, sospinte dalla raccolta netta e dalla acquisizione di nuovi clienti entrambe in forte crescita rispetto allo scorso anno".

"Infine - ha aggiunto - nonostante in questo trimestre si sia purtroppo tornati a fare i conti con crisi bancarie a livello internazionale, il settore in Italia non è stato impattato e, all'interno di esso, Banca Mediolanum continua ad essere un'eccellenza per solidità patrimoniale con un indice Cet1 pari a 20,6%", dato che costituisce "una garanzia fondamentale per i nostri clienti, attuali e futuri, che scelgono di affidarci i loro risparmi".