Borsa: Milano chiude in calo con le banche, svetta Tim

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - L'ennesimo calo dell'inflazione Usa non basta ai listini europei che chiudono tutti deboli. Milano lascia sul terreno lo 0,43% con il Ftse Mib a 27.264 punti. Su di giri Tim (+3,93%) nella giornata dei conti diffusi a Borsa chiusa e in attesa di capire quale sarà il futuro della rete.

Prese di beneficio sulle banche con Banco Bpm che lascia sul terreno il 3,7% e Mps il 2,17%. Vendite poi su Mediolanum (-2,1%) dopo la trimestrale. Tra gli acquisti invece Erg (+3,76%) e Diasorin (+3,3%). Fuori dal paniere principale in luce Saras (+4,94%) in scia alla trimestrale e al piano industriale con cui accelera sulle energie rinnovabili. (ANSA).