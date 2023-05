Borsa: L'Europa cala in attesa inflazione Usa, Milano -0,13%

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Hanno perso terreno le Borse europee dopo un avvio in cauto rialzo, incerte su quale direzione prendere in vista del dato sui prezzi al consumo negli Usa alle ore 14.30 che servirà alla Fed per decidere se allentare o meno la stretta sui tassi di interesse.

Francoforte è la peggiore (-0,33%) davanti a Londra (-0,3%) e a Parigi (-0,23%).

Milano limita le perdite allo 0,13% grazie a Tim (+2,4%), in attesa dei conti del trimestre sul tavolo del cda di oggi, Bper (+1,65%) e Pirelli (+1%). Enel è al palo (-0,03%) nel giorno dell'assemblea sul cambio al vertice del gruppo. Maglia nera a Inwit (-2,64%) all'indomani della trimestrale, vendite su Banco Bpm (-1,83%). Controcorrente rispetto al listino si muove Fincantieri (+0,56%) che ha confermato gli obiettivi del piano nel Capital markets day in corso a Milano. (ANSA).