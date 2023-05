Borsa: Asia debole in attesa del dato sull'inflazione in Usa

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Seduta negativa per le Borse asiatiche che hanno ridotto i cali iniziali grazie al passaggio dei futures americani in positivo in attesa del dato sull'inflazione negli Usa questo pomeriggio. Gli analisti si aspettano un aumento del 5%, probabilmente ancora troppo per convincere la Fed a ridurre gli interventi sui tassi.

Tokyo ha perso lo 0,41% in un listino dove Toyota si è mossa in rialzo, seppur senza strappi, dopo i conti in linea con le attese. Debole anche Hong Kong (-0,12% a mercati ancora aperti) mentre è più pesante Shanghaa (-1,5%). Segno meno anche a Seul (-0,54%). (ANSA).