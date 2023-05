Al via l'assemblea dell'Enel, presente il 65% del capitale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Al via l'assemblea degli azionisti dell'Enel, in presenza dopo tre anni. Presente il 65,0030% del capitale sociale.

All'ordine del giorno ci sono, tra l'altro, l'approvazione del bilancio 2022 e del dividendo, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, la nomina del cda, con numero dei componenti e durata e la determinazione del compenso dei consiglieri del board, il piano 2023 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel, la relazione sulla politica di remunerazione per il 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022.

Presenti con partecipazione rilevante i soci Mef con il 23,585% e Blackrock 5,023%. (ANSA).