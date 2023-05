Urso, piena sintonia con Romania sulla politica industriale Ue

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Piena sintonia tra Italia e Romania sugli argomenti più importanti in Europa, sul piano industriale e ambientale. È quanto emerso dalla missione in Romania del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha incontrato a Bucarest il Primo ministro romeno Nicolae Ciuca, il Ministro dell'economia Florin Spătaru e il Ministro dell'ambiente Barna Tanczos, come riferisce una nota del Mimit.

Nelle riunioni "è stata evidenziata la comune visione sulla necessità di una politica industriale europea assertiva e non rinunciataria, con una chiara visione a tutela del lavoro e dell'impresa europea, a partire dalle decisioni che dovranno essere prese sui dossier che saranno oggetto del prossimo Consiglio Competitività del 22 maggio", si legge nel comunicato.

Nel corso della missione, il ministro Urso ha inoltre incontrato il presidente di Nuclearelectrica, Teodor Chirica. Il ministro ha espresso il proprio compiacimento riguardo per la recente firma del contratto tra Ansaldo Nucleare e SNC Lavalin per l'estensione della vita operativa dell'Unità 1 dell'impianto nucleare di Cernavoda. "La via italiana del nucleare in Romania può diventare un modello. Il nostro Paese può vantare di eccellenze internazionali nel settore del nucleare e della ricerca su questo fronte. Vanno in tal senso le partnership che le nostre aziende stanno portando avanti all'estero, come quella di Ansaldo Nucleare in Romania. Vogliamo sostenere questo processo virtuoso, aiutando le imprese del nostro Paese a sviluppare sinergie ed essere sempre più competitive a livello globale" ha dichiarato il ministro Urso. (ANSA).