Popolare Sondrio raddoppia l'utile, 94 milioni nel trimestre

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - La Popolare di Sondrio segna, nel primo trimestre, un utile netto più che raddoppiato a 94,4 milioni e un Roe all'11,1%. Il risultato riflette il forte incremento dei proventi dell'attività bancaria caratteristica che si attestano a 288,5 milioni (+16,5% rispetto al 31 marzo 2022, margine di interesse +23% e commissioni nette +5,5%). I ratios patrimoniali si confermano su livelli particolarmente elevati. il Cet1 ratio e il Tier1 ratio si posizionano al 15,3%, mentre il Total Capital ratio risulta pari al 17,8%.

"Siamo una banca che fa banca, in grado di cogliere le opportunità offerte da un contesto in continua e rapida evoluzione", sottolinea in una nota Mario Alberto Pedranzini, confermato Consigliere delegato e Direttore generale per il triennio al 2025. (ANSA).