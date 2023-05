Per Cementir un trimestre in crescita, confermati i target 2023

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il primo trimestre dell'esercizio 2023 di Cementir Holding "si è chiuso - commenta il presidente e a.d. Francesco Caltagirone Jr - con risultati in linea con le nostre aspettative, con ricavi e margine operativo lordo in crescita, grazie ad un'attenta gestione dei costi energetici, ulteriormente aumentati come anche i costi di materie prime e personale e nonostante la debolezza di alcuni mercati". Sono confermati gli obiettivi per l'anno in corso Nei primi tre mesi dell'esercizio il risultato ante imposte è pari a 63,9 milioni di euro, in crescita del 50,7% rispetto ai 42,4 milioni nel primo trimestre 2022. (Il risultato ante imposte non-Gaap è pari a 68,3 milioni, +61,1% sul 2022). I ricavi sono aumentati del 15,5% a 414,8 milioni di euro (non-Gaap sono pari a 413,8 milioni, +14,2% sul 2022. Il margine operativo lordo è di 81,2 milioni, +33,8% (non-Gaap è pari a 85,6 milioni, +41,1%). (ANSA).