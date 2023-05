Nel primo trimestre ricavi Fincantieri +4,9% a 1,7 miliardi

Il cda di Fincantieri, riunitosi sotto la presidenza del generale Claudio Graziano, ha approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2023, che certificano, come riporta una nota, risultati in linea con le previsioni per il 2023.

I ricavi sono pari a 1.764 milioni, in aumento del 4,9% rispetto a primo trimestre 2022. L'Ebitda del gruppo è pari a 87 milioni (118 milioni nel primo trimestre del 2022), con un Ebitda margin che si attesta al 4,9%, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (3,0%).

La Posizione finanziaria netta consolidata presenta un saldo negativo (a debito) per 2,9 miliardi (2,5 miliardi al 31 dicembre 2022), "in linea con l'andamento dei fabbisogni delle commesse cruise".

Le navi in portafoglio sono 89 con un backlog di 22,7 miliardi. Gli ordini acquisiti sono pari a 0,9 miliardi contro gli 0,5 miliardi nel primo trimestre 2022, "grazie a forte contributo - spiega il Gruppo -del settore Offshore Wind".