L'assemblea di Leonardo nomina il cda, Pontecorvo presidente

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'Assemblea degli azionisti di Leonardo ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione ed ha nominato presidente Stefano Pontecorvo, come atteso sulla base dell'indicazione dell'azionista ministero dell'Economia.

Dei 12 componenti del consiglio di amministrazione quattro sono tratti dalla lista presentata da un gruppo di azionisti, complessivamente titolari dell'1,552% circa del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti con 42,043% circa del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ha approvato il bilancio 2022 e la proposta di distribuzione del dividendo 2022, pari a pari a 0,14 euro per azione (ANSA).