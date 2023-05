I ricavi di Brembo nel trimestre vicini al miliardo di euro

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Brembo chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 12,2% a 961,9 milioni.

L'utile netto sale a 76,8 milioni, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce dell'11,6% a 168,3 milioni. L'indebitamente finanziario netto si attesta a 506,4 milioni, in aumento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.

Il portafoglio ordini si "conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi", spiega la società. Brembo si attende per l'anno in corso ricavi in crescita intorno al 10% e margini percentuali in linea con l'anno precedente.

Brembo, grazie a investimenti complessivi per circa 500 milioni di euro, cresce nel mondo rafforzando la propria capacità produttiva in tre Paesi chiave di tre continenti, Messico, Cina e Polonia, tramite nuovi stabilimenti realizzati all'insegna della trasformazione digitale e della sostenibilità.

"I risultati del primo trimestre 2023, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, evidenziano una crescita dei ricavi a doppia cifra rispetto al primo trimestre dell'anno scorso", afferma Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. "Il contributo - aggiunge - è arrivato da tutti i segmenti di business. Nel contesto di un settore automotive in profonda trasformazione, stiamo investendo per rafforzare la nostra presenza industriale nel mondo". (ANSA).