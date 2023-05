Gentiloni, è il giro di boa per Agenda 2030, si vince insieme

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Sono passati ormai quasi 8 anni da quando l'assemblea generale dell'Onu ha approvato l'Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Siamo dunque al giro di boa del percorso. L'Unione Europea continuerà a fare la sua parte ma questa è una corsa che si può vincere soltanto tutti insieme". Lo afferma il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un videomessaggio inviato alla seconda sessione dell'evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Asvis a Napoli.

"Gli standard ambientali e sociali adottati dall'Unione rappresentano un incentivo anche per Paesi terzi, non europei, un incentivo ad adottare normative più stringenti pur di conservare l'accesso al nostro mercato unico", aggiunge Gentiloni sottolineando che "il multilateralismo resta ancora la migliore soluzione per affrontare i problemi globali". "I recenti accordi internazionali sulla tassazione e sulla protezione degli oceani - continua - mi rendono fiducioso che tutto sia ancora possibile. La COP 28, la prossima Conferenza Internazionale sul Clima, sarà un banco di prova per i temi legati allo sviluppo sostenibile". (ANSA).