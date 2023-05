Da Intesa Sanpaolo un Osservatorio per il lavoro di domani

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Intesa Sanpaolo lancia un Osservatorio permanente per presidiare le competenze del futuro richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione. Si tratta di "Look4Ward-Osservatorio per il lavoro di domani". Per presentarlo, il gruppo bancario ha organizzato un evento nella sede di Piazza Belgioioso a Milano, in programma il 10 maggio alle 11.00, e anche in streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e su ANSA.it.

Ad aprire i lavori è la responsabile Social Development e University Relations Intesa Sanpaolo, Elisa Zambito Marsala, seguita da un intervento sui punti di forza e le urgenze per le imprese italiane del chief economist della banca, Gregorio De Felice. Intervengono, tra gli altri, anche il rettore dell'Università Bocconi, Francesco Candeloro Billari, il direttore del Centro di ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" dell'Università Luiss, Paolo Boccardelli, e il fondatore di Talent Garden, Davide Dattoli. (ANSA).